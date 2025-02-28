شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: تصوير صلاة التراويح ممنوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد الله العنزي، أن تصوير صلاة التراويح بالمساجد ممنوع؛ وذلك حماية لأفكار الناس.

وقال العنزي خلال مداخلة مع “برنامج 120” المذاع علي قناة الإخبارية: “الوزارة أصدرت تعليمات في إطار جهدها لحماية المنابر الدعوية من الاستغلال وأيضا من أن يبث في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “صلاة التراويح والعشاء ممنوع تصويرها سواء في القنوات أو بالجوال، والوزارة تؤكد ذلك وهناك لجان مختصة بمراقبة المساجد، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية أفكار الناس وأيضا حماية المنابر الدعوية”.

وتابع متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد: “الوزارة أكدت منع التسول في المساجد، وأشارت إلى مسؤولية الإمام والمؤذن عن ذلك وواجب عليهم إبلاغ الجهات الرسمية”.

وأكمل: “قبل 3 أسابيع كان هناك تخصيص لخطب الجمعة للتحذير من ظاهرة التسول وأنه يمكن أن يكون هناك جهات غير رسمية تجمع التبرعات واستغلال لمشاريع تفطير الصائمين لذا من ينوى عمل تلك المشاريع لابد من أخذ خطاب رسمي بذلك”.

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