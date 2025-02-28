شكرا لمتابعة خبر عن دول جنوب شرق آسيا تعلن رسميًا غُرة شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت عدة دول في جنوب شرق آسيا عن مواعيد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك وفقًا لتحري رؤية الهلال في كل دولة.

أكدت أستراليا وإندونيسيا أن يوم غد السبت سيكون أول أيام شهر رمضان، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت السلطات الدينية في ماليزيا، اليابان، وبروناي، أن الأحد هو أول أيام الشهر الكريم، حيث لم تثبت رؤية الهلال مساء الجمعة، وعليه يُتم شهر شعبان ثلاثين يومًا.

يُذكر أن الدول الإسلامية تعتمد في تحديد بداية الأشهر الهجرية على الرؤية الشرعية للهلال أو الحسابات الفلكية، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف بداية الشهر بين الدول.

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