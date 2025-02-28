شكرا لمتابعة خبر عن تصرف مريب لسائق حافلة مدرسية مع إحدى التلميذات يُشعل الجدل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا في المغرب موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر سائق حافلة مدرسية وهو يقل تلميذتين خارج أوقات الدوام الرسمي، واضعًا إحداهما في حضنه بحجة تعليمها القيادة.

وهذا المشهد صدم الرأي العام وأثار تساؤلات حول مدى التزام سائقي الحافلات المدرسية بمعايير السلامة والمسؤولية، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الصارمة على تصرفاتهم.

وطالب عدد كبير من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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