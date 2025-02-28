شكرا لمتابعة خبر عن من روسيا إلى تمير.. شاب يترقب هلال رمضان من المرصد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك شاب روسي يدعى عبدالرحمن في تحري رؤية هلال شهر رمضان من مرصد تمير، حيث قطع آلاف الكيلومترات قادمًا من روسيا ليعيش هذه التجربة الفريدة.

وأعرب عبدالرحمن عن انبهاره بالأجواء خلال حديثه لقناة “العربية السعودية”، قائلاً بلغة عربية فصيحة: “الأجواء هنا فوق الخيال، لم أتوقع أن تكون بهذا الشكل، كنت أرى الهلال عبر التلفاز، لكن رؤيته من المرصد تجربة لا تقارن” .

وفي سياق متصل، يواصل المتراؤون في مختلف مراصد المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للمعايير الفلكية المعتمدة.