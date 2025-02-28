شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة العليا تبدأ متابعة المراصد عند الـ 5:30 مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المحكمة العليا اليوم الجمعة الموافق 29 شعبان ١٤٤٦ هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق فبراير 202528 ، أنها ستبدأ متابعة المراصد عند الـ 5:30 مساء.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 شعبان 1446هـ ، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير 2025م.

وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.