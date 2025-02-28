شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا السبت أول أيام شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ السبت الموافق 1 مارس 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وكانت لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، أعلنت ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل في مرصد تمير، وحوطة سدير.

كنا دعت المحكمة عموم المسلمين إلى استغلال هذا الشهر الفضيل في العبادة والتقرب إلى الله، سائلةً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية.