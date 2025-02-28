شكرا لمتابعة خبر عن الراؤون في مرصد حوطة سدير يستعدون لرؤية هلال رمضان رغم الغيوم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يسعد الراؤون في مرصد حوطة سدير لرؤية هلال رمضان رغم الغيوم التي تغطي السماء.

وأفاد مراسل الإخبارية مصعب الديحاني بأن الأجواء صافية في مرصد تبوك وجميع الاستعدادات جاهزة لرؤية هلال رمضان.

وتتمثل آلية ترائي الأهلة؛ من خلال تولي المحكمة العليا ندب قضاة في مواقع الترائي بالمراصد المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبحضور عدد من المتخصصين في علوم الفلك ورصد الأهلة؛ فيما يتم اختيار مواقع الترائي عبر عدة معايير؛ لتسهيل عملية الترائي بدقة.

ويكون الترائي بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري القمري فإذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ولو بدقيقة واحدة فيكون الشهر ناقصًا أي 29 يومًا، وتكون تلك الليلة ليلة الشهر التالي.

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