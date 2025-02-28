السعودية | مستشفى “التخصصي” يتوج بثلاث جوائز في حفل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُوج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بثلاث جوائز ضمن حفل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى في نسختها السابعة، من المركز السعودي لسلامة المرضى، تقديرًا لجهوده في تعزيز سلامة المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية من خلال مبادرات مبتكرة أسهمت في تحسين الممارسات الطبية والحد من المخاطر السريرية.

وحصد “التخصصي” جائزة في مسار الاختيار بحكمة، نظير مبادرته “تعزيز تفاعل وسلامة المرضى المصابين بسرطان الثدي من خلال مسار سريري مطور”، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرضى في خطط العلاج مع تحسين مستوى الأمان الطبي.

كما فاز “التخصصي” بجائزة مسار الإرشاد، تكريمًا لمبادرته “الإدارة والإشراف الشامل لتحسين سلامة المرضى من خلال تقديم التوجيه والتعاون في تنفيذ وتبني المشاريع.. “، إضافة إلى جائزة المسار العام لسلامة المرضى، عن مبادرة “تقليل حالات عدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة في وحدات العناية المركزة” التي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بالعدوى عبر تطبيق سياسات وقائية صارمة، مما يعزز تجربة المرضى، ويقلل الحاجة إلى العلاجات الإضافية.

ويعكس هذا التتويج التزام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأعلى معايير سلامة المرضى، وتبنيه لمبادرات رائدة تسهم في تطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية، انسجامًا مع رؤية المستشفى ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال الرعاية الصحية التخصصية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Brand Finance) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة “نيوزويك” (Newsweek) .

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