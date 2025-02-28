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القيادة تتلقى برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

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واس - الرياض 0 تبليغ

القيادة تتلقى برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

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الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ رعاهما الله ــ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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