شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل اليوم: رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترددت أنباء بثبوت رؤيه هلال شهر رمضان في المملكة اليوم الجمعة في مرصد تمير، ليصبح يوم غد السبت غرة الشهر الكريم، ومن المتوقع إعلان بيان المحكمة العليا بعد قليل للخبر.

وبدأت لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة مساء اليوم، عمليات الترائي والتحري لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم، مطالبة من يراه بإبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

