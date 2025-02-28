شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء غير شرعي.. المملكة ترفض الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية بالسودان والان نبدء بالتفاصيل



وتدعو المملكة الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فتوبة، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى، وتجدد التزامها باستمرار بذل كافة الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023.

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية، مؤكدةً موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان الشقيقة، وتجاه أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.وتدعو المملكة الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فتوبة، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى، وتجدد التزامها باستمرار بذل كافة الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023.