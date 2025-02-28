شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مرصد تمير.. تواجد جماهيري لمتابعة تحري هلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مرصد تمير خلال الساعات القليلة الماضية توافد أعداد من الجماهير من المهتمين برصد الأهلة لمتابعة تحري هلال رمضان.

وترددت أنباء بثبوت رؤيه هلال شهر رمضان في المملكة اليوم الجمعة في مرصد تمير، ليصبح يوم غد السبت غرة الشهر الكريم، ومن المتوقع إعلان بيان المحكمة العليا بعد قليل للخبر.

