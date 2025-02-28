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شاهد| مرصد تمير.. تواجد جماهيري لمتابعة تحري هلال رمضان

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

شاهد| مرصد تمير.. تواجد جماهيري لمتابعة تحري هلال رمضان

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الدمام - شريف احمد - شهد مرصد تمير خلال الساعات القليلة الماضية توافد أعداد من الجماهير من المهتمين برصد الأهلة لمتابعة تحري هلال رمضان.
وترددت أنباء بثبوت رؤيه هلال شهر رمضان في المملكة اليوم الجمعة في مرصد تمير، ليصبح يوم غد السبت غرة الشهر الكريم، ومن المتوقع إعلان بيان المحكمة العليا بعد قليل للخبر.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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