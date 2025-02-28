شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلة": رصد هلال رمضان من 15 موقعًا بأحدث التقنيات والان نبدء بالتفاصيل

رصد الهلال

الدمام - شريف احمد - تقوم دائرة الأهلة بتكثيف جهودها في رصد هلال رمضان من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 15 مرصدًا فلكيًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.واستكملت دائرة الأهلة كافة التجهيزات اللازمة لرصد الهلال، حيث تم تزويد المراصد بأحدث الأجهزة الفلكية المتطورة، بالإضافة إلى ربطها بنظام نقل مرئي مباشر يتيح متابعة عملية الرصد من مركز الدائرة الرئيسي.وتشمل المواقع المخصصة لرصد الهلال مجموعة من المراصد المجهزة بأحدث التقنيات الفلكية، مثل مرصد الأهلة في الدمام، ومرصدي شقراء وسدير، بالإضافة إلى مرصد تمير، وغيرها من المواقع الاستراتيجية التي تتميز بمواقعها المناسبة للرصد.حيث سيقوم المختصون بتحري الهلال باستخدام التلسكوبات عالية الدقة، بالإضافة إلى الرؤية بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مواتية، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، ستقوم دائرة الأهلة بالإعلان الرسمي عن ذلك، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.