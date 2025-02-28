السعودية | عاجل.. رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير

أفاد مراسل قناة الإخبارية بأنه تم رصد هلال شهر رمضان المبارك في مرصد تمير مساء اليوم، مما يشير إلى دخول الشهر الفضيل.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي لتحديد أول أيام الصيام، بعد التحقق من الشهادات الشرعية ومطابقتها للمعايير الفلكية.

وبذلك، يترقب المسلمون في المملكة والعالم الإسلامي الإعلان الرسمي لبدء شهر رمضان المبارك، الذي يحمل في طياته الخير والبركة والتقرب إلى الله بالصيام والعبادة.

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