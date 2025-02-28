السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع مذكرة تعاون مشترك مع الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مشترك مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع المنعقد بالرياض.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير العام التنفيذي للإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وسيجري بموجب المذكرة دعم الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بين إدارة الإخلاء الطبي الجوي ومركز الملك سلمان للإغاثة، والتعاون في تعزيز الجهود المشتركة في مجال الإغاثة والإنقاذ الطبي ودعم الاستجابة الطبية في حالات الطوارئ، والتنسيق في نقل التوائم الملتصقة والنقل الجوي للفرق التطوعية، و تنفيذ البرامج التطوعية والاجتماعية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وإدارة الإخلاء الطبي الجوي لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.

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