السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع