السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية؛ لتنفيذ أعمال نقل وشحن البضائع والمواد والمنتجات الإغاثية، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع المنعقد بالرياض.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية بالشركة المهندس ثنيان آل ثنيان.
ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.
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