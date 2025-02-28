شكرا لقرائتكم خبر عن الرائي البرغش لـ "اليوم": جاهزية في مرصد تمير لرؤية هلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرائي متعب البرغش، أن الهلال سيبقى مغرب اليوم الجمعة 29 شعبان لمدة 33 دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس، وفق الحسابات الفلكية.

وبين أن أن ولادة الهلال ستكون فجر اليوم الساعة 3:46، بينما ستغرب الشمس في مرصد تمير للاهلة الساعة 5:58، وسيغرب الهلال بعدها بـ33 دقيقة، وبالتحديد في تمام الساعة 6:31.

وهذا يؤكد إمكانية رؤية هلال رمضان بسهولة في حال كان الجو صحوًا والسماء خالية من الغبار والقتر والغيوم التي تعيق الرؤية.