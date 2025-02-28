شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد عمل ⁧‫قطار الرياض ‬⁩خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف النقل العام لمدينة الرياض، عن مواعيد عمل مترو الرياض، الجديدة خلال أيام شهر رمضان 2025.

وأكد النقل العام لمدينة الرياض خلال بيان رسمي صدر عبر حسابه الشخصي على موقع اكس ، أن موعيد عمل مترو الرياض الجديد خلال شهر رمضان 2025 سوف تكون كالتالي:

-الجمعة: من 12 ظهرًا حتى 3 بعد منتصف الليل

‏- السبت: من 10 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل

‏- الأحد إلى الخميس: من 8 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل