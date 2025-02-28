السعودية | هيئة العناية بشؤون الحرمين تفتح باب التطوع في المسجد الحرام لشهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن فتح باب العمل التطوعي في شهر رمضان لعام 1446هـ للرجال والنساء، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوعين ذوي الكفاءة، واستثمار طاقاتهم لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أنها أعدّت برامج متكاملة للعمل التطوعي في عدة تخصصات خدمية واجتماعية وصحية وتوعوية وتنظيم الحشود وغيرها في شهر رمضان، وإتاحة الفرص التطوعية بشكل كامل واستقطاب المتطوعين المتميزين، واستثمار ذلك لخدمة قاصدي المسجد الحرام, كما وضعت العديد من المراحل والخطوات وآليات العمل التطوعي، منها حصر الفرص التطوعية وتحديد احتياجات العمل التطوعي، واستقبال الطلبات للجهات التطوعية وطلب موافقة الجهات الإشرافية وتراخيص الجمعيات ساري المفعول.

وأفادت أن الفئات المؤهلة للعمل التطوعي هي الجهات الحكومية والأوقاف الأهلية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية المرخصة من قبل المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

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