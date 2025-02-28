السعودية | طلاب تعليم مكة للتربية الخاصة يحققون جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ‘الخليج 365_واس

حقق طلاب وطالبات التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي الحالي .

وحقق الجائزة مجال القرآن الكريم إبراهيم زبير أبكر محمد من متوسطة تميم الداري ( الإعاقة السمعية), ومنة الله أحمد محمد عوف الثانوية الخمسون ( الإعاقة البصرية ) وحلا أحمد حمدان القشيري من المتوسطة الستون( اضطراب التوحد ), كما حقق جائزة مجال التفوق الدراسي أبرار بندر مسلم العلياني من الثانوية الخمسون ( الإعاقة البصرية ).

وهنأت الإدارة الطلاب والطالبات المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق الجوائز متمنية للجميع التفوق المستمر والنجاح الدائم.

وأسهمت الجائزة بدوراتها السنوية ، في إبراز مواهب طلاب وطالبات التربية الخاصة، وتعزيز المنافسة بين المعاهد والبرامج المختصة، كما أنها تهدف إلى الاهتمام بهذة الفئة وتقدير إبداعاتهم، وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم.

يذكر أن “جائزة الشيخ محمد بن صالح للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة” أنشئت عام 1425هـ /2005م وتقام سنويًا؛ لتكريم وتشجيع الفائزين والفائزات في عدد من المجالات الإبداعية، والاهتمام بهم.

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