السعودية | الدفاع المدني يحصل على التصنيف المعتمد P3M3 في إدارة المشاريع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك

حصلت المديرية العامة للدفاع المدني على التصنيف المعتمد P3M3 في إدارة المشاريع من منظمة إكسلوس البريطانية، بعد تحقيقها المستوى الثالث في التقييم، وذلك في الحفل الذي أقيم في مقر المديرية بمدينة الرياض، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل.

ويعد الدفاع المدني أول قطاع في وزارة الداخلية يحصل على هذا التصنيف، مما يعكس التزامه بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الأساليب العالمية في إدارة المشاريع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط