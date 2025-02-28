السعودية | الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تعلن إطلاق بوابة التسجيل لمقدمي خدمات الإفطار في شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين اليوم عن إطلاق بوابة التسجيل لمقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم عبر الرابط https://eserv.wmn.gov.sa/apps/public/login .

ويشترط توفر مُتطلب التعاقد مع شركات إعداد وجبات معتمدة من الهيئة، والالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في نظام موائد الإفطار.

وأضافت الهيئة أن الترشيح حسب الشواغر، ويكون إبلاغ المتقدمين عبر الرسائل النصية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا.

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