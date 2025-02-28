شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم والتدريب" تكشف عن نتائج تصنيف "صقر" لـ 54 مؤسسة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي (صقر) في دورته الأولى لعام 2023/2024، والذي شمل تصنيف 54 جامعة ومؤسسة تعليمية حكومية وأهلية وفق معايير أكاديمية وبحثية تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز التنافسية بين المؤسسات التعليمية في المملكة.

ويعتمد التصنيف على فئتين رئيسيتين، هما الفئة التعليمية التي تقيس الأداء الأكاديمي لجميع مؤسسات التعليم العالي عبر 15 مؤشرًا موزعًا على ثلاثة مجالات، والفئة الشاملة التي تركز على البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة، وتشمل 28 مؤشرًا موزعًا على خمسة مجالات، مما يوفر تقييمًا دقيقًا لمخرجات التعليم العالي ومدى مواءمتها مع سوق العمل.



نتائج التصنيف

ووفقًا لنتائج التصنيف، تم تصنيف الجامعات إلى أربعة مستويات بناءً على أدائها العام، حيث جاءت فئة التميز للجامعات التي حصلت على درجة 90% فأعلى، فيما ضمت فئة التقدم الجامعات التي حققت درجات بين 75% و89.99%، وشملت فئة الانطلاق المؤسسات التي حصلت على درجات بين 50% و74.99%، في حين تم تصنيف المؤسسات التي سجلت أقل من 50% ضمن فئة التهيئة مما يعكس الحاجة إلى تحسين الأداء والتطوير في بعض المؤسسات لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.



وتعتمد آلية التصنيف على مجموعة من المؤشرات التي تعكس جودة مخرجات الجامعات، حيث تأخذ في الاعتبار نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المعيارية والمهنية التي تنفذها الهيئة، بما في ذلك اختبارات برنامج "جاهزية" واختبارات الرخص المهنية التعليمية إلى جانب الاختبارات المهنية التي تنظمها جهات متخصصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى قياس نسبة توظيف الخريجين ومدى توافق مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل.



ويأتي تصنيف "صقر" ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتحفيز الابتكار والتطوير في قطاع التعليم العالي، كما يسهم التصنيف في تمكين الطلاب والجهات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تدعم تطوير العملية التعليمية وتحسين ترتيب الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية.



تحسين الأداء

وأتاحت الهيئة للجامعات المشاركة تقارير تفصيلية لنتائج أدائها في التصنيف عبر المنصة الرقمية للتصنيف والاعتماد الأكاديمي، حيث تتضمن هذه التقارير الدرجة التي حصلت عليها كل جامعة في كل مؤشر، إضافة إلى موقعها ضمن المستويات الأربعة مما يسهم في تقديم رؤية واضحة للجامعات حول نقاط القوة وفرص التحسين في أدائها الأكاديمي والبحثي.



وفي إطار جهودها الشاملة لتطوير منظومة التعليم، أطلقت الهيئة في وقت سابق برنامج التقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي الذي يستهدف أكثر من 24 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية في المملكة، حيث تم الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى من التصنيف خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي، كما أطلقت الهيئة مؤخرًا البرنامج الوطني لتقويم التدريب الذي يستهدف تقييم وتصنيف قرابة 500 منشأة تدريبية حكومية وأهلية ومن المقرر إعلان نتائجه خلال العام الدراسي القادم.



وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم جودة التعليم والتدريب في المملكة وتعزيز التنافسية في القطاع التعليمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية الهادف إلى تحسين جودة التعليم وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية