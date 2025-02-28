شكرا لقرائتكم خبر عن صور| بالفوانيس والأواني المنزلية.. استعدادات رمضان تشعل الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محلات الأواني المنزلية والزينة الرمضانية ازدحامًا ملحوظًا هذه الأيام، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد الأهالي لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من أوانٍ وأدوات زينة متنوعة.

ويأتي هذا الإقبال الكبير تعبيرًا عن الفرحة والابتهاج بقدوم شهر الخير، ورغبةً في الاستعداد المُبكر له. آراء الأهالي في استعدادات رمضان وعبر العديد من الأهالي عن هذه المشاعر، حيث أشار سلطان الكليب، أحد زوار المحلات، إلى تهنئته للشعب السعودي والأمة الإسلامية بقدوم الشهر، مُوضحًا أنه حرص على شراء الأدوات البلاستيكية والورقية وأدوات الزينة والسفر الرمضانية.

من جهته، ذكر ثابت المهري، القادم من سلوى، أنه حضر خصيصًا لشراء مستلزمات رمضان، ومن بينها الأواني وصحون التوزيع، متمنيًا أن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام.

إقبال من الكبار والصغار ولم يقتصر الإقبال على فئة معينة، بل شمل الجميع، حيث أوضح عبدالعزيز الهزاع، الذي حضر برفقة والدته، أنهم حرصوا على شراء أدوات الزينة الرمضانية وبعض الأواني، بالإضافة إلى الأدوات البلاستيكية والسفر الرمضانية.

وحتى الأطفال كان لهم نصيب من هذه الاستعدادات، حيث عبّرت الطفلة شيخة العيد عن فرحتها بقرب حلول الشهر، مشيرةً إلى أنها اشترت فانوسًا وزينة رمضان ومسبحة وأكوابًا وصحونًا لاستخدامها خلال الشهر الكريم، معربة عن عزمها على الصيام. المنتجات الأكثر رواجًا وفيما يتعلق بالمعروضات الأكثر طلبًا، أوضح جلال العولقي، مشرف مبيعات للأواني المنزلية، أن هناك إقبالًا كبيرًا على الفوانيس والزينة الرمضانية بمختلف أشكالها وأحجامها، والتي تتراوح أسعارها بين 5,75 و295 ريالًا.

وأضاف أن أطقم الشوربة الزجاجية وصواني التسخين تُعد أيضًا من أهم متطلبات الأهالي.

وأكد عبدالمجيد محمد، وهو بائع في أحد المحلات، توفير جميع مستلزمات رمضان المتعلقة بالأواني المنزلية بشكل كامل ومنذ وقت مبكر، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على أقسام البلاستيكيات والأواني والملاعق والسفر الرمضانية، بالإضافة إلى قسم الزينة والهدايا، وخاصة الفوانيس الرمضانية والمباخر وأدوات الزينة والإضاءة التي تحمل عبارات ورسومات رمضانية.

