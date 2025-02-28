شكرا لقرائتكم خبر عن "القطيف الصحية" تحدد مواعيد العيادات خلال شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شبكة القطيف الصحية مواعيد الزيارة في جميع أقسامها في العيادات بمستشفى القطيف المركزي وفي مستشفى الأمير محمد بن فهد وفي المراكز الصحية لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية. أهم الأوقات وجاءت أوقات الزيارة بشهر رمضان المبارك بمستشفى القطيف المركزي ومستشفى الأمير محمد بن فهد وأمراض الدم الوراثية في أقسام العناية المشددة في الفترة الأولى من الساعة 01:00 م إلى الساعة 02:00 م، الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 10:00 م، وأقسام النساء والولادة من الساعة 03:00 م حتى الساعة 05:00 م، وفي الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 11:00 م، أما بقية أقسام التنويم في الفترة الأولى من الساعة 03:00 م حتى الساعة 05:00 م، وفي الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 11 م. مواعيد العيادات الخارجية وحددت شبكة القطيف دوام العيادات الخارجية والذي سيكون من الساعة 09:00 ص وحتى الساعة 03:00 عصرا، وبينت شبكة القطيف بأنه يسمح للأطفال بزيارة أقسام التنويم العادية، ولا يسمح بزيارة دون سن 12 عاما للأطفال لأقسام العناية المركزة

ولفتت شبكة القطيف ساعات العمل بالعيادات الخارجية ووحدة التبرع ببنك الدم، فحددت بأن يكون العمل في جميع العيادات من الساعة 09:00 ص وحتى 03:00 م، وكذلك المختبر من الساعة 09:00 ص وحتى الساعة 3 مساء، أما صيدلية العيادات الخارجية من 09:30 صباحا وحتى الساعة 03:30 مساء، أما وحدة التبرع بالدم بنك الدم من الساعة 08:00 م وحتى الساعة 12:00 صباحا. مراكز الرعاية الصحية والعاجلة وبينت شبكة القطيف أن دوام مراكز الرعاية الصحية بشبكة القطيف الصحية خلال شهر رمضان المبارك 1446 الفترة الصباحية من الساعة 10:00 ص حتى الساعة 05:00 م من الأحد حتى الخميس في جميع ”مراكز الرعاية الصحية“، في الفترة المسائية عيادات مجدولة من 8 مساء حتى 2 فجرا من الأحد حتى الخميس "مركز صحي سيهات1 ومركز صحي القديح1 ومركز صحي الرضا، أما مراكز الرعاية العاجلة يكون من الأحد حتى الخميس، الفترة الصباحية من الساعة 10:00 ص حتى 5 مساء، وفي الفترة المسائية من الساعة 08:00 م مساء حتى 2 فجرا، وذلك في مركز صحي الناصرة ومركز صحي سيهات2 ومركز صحي الدخل المحدود، أما مركز الرعاية العاجلة تكون 24 ساعة يوميا وذلك في مركز صحي الجش.

