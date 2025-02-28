شكرا لقرائتكم خبر عن "القطيف الصحية" تحدد مواعيد العيادات خلال شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شبكة القطيف الصحية مواعيد الزيارة في جميع أقسامها في العيادات بمستشفى القطيف المركزي وفي مستشفى الأمير محمد بن فهد وفي المراكز الصحية لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية.
ولفتت شبكة القطيف ساعات العمل بالعيادات الخارجية ووحدة التبرع ببنك الدم، فحددت بأن يكون العمل في جميع العيادات من الساعة 09:00 ص وحتى 03:00 م، وكذلك المختبر من الساعة 09:00 ص وحتى الساعة 3 مساء، أما صيدلية العيادات الخارجية من 09:30 صباحا وحتى الساعة 03:30 مساء، أما وحدة التبرع بالدم بنك الدم من الساعة 08:00 م وحتى الساعة 12:00 صباحا.
أهم الأوقاتوجاءت أوقات الزيارة بشهر رمضان المبارك بمستشفى القطيف المركزي ومستشفى الأمير محمد بن فهد وأمراض الدم الوراثية في أقسام العناية المشددة في الفترة الأولى من الساعة 01:00 م إلى الساعة 02:00 م، الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 10:00 م، وأقسام النساء والولادة من الساعة 03:00 م حتى الساعة 05:00 م، وفي الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 11:00 م، أما بقية أقسام التنويم في الفترة الأولى من الساعة 03:00 م حتى الساعة 05:00 م، وفي الفترة الثانية من الساعة 08:00 م إلى الساعة 11 م.
مواعيد العيادات الخارجيةوحددت شبكة القطيف دوام العيادات الخارجية والذي سيكون من الساعة 09:00 ص وحتى الساعة 03:00 عصرا، وبينت شبكة القطيف بأنه يسمح للأطفال بزيارة أقسام التنويم العادية، ولا يسمح بزيارة دون سن 12 عاما للأطفال لأقسام العناية المركزة
ولفتت شبكة القطيف ساعات العمل بالعيادات الخارجية ووحدة التبرع ببنك الدم، فحددت بأن يكون العمل في جميع العيادات من الساعة 09:00 ص وحتى 03:00 م، وكذلك المختبر من الساعة 09:00 ص وحتى الساعة 3 مساء، أما صيدلية العيادات الخارجية من 09:30 صباحا وحتى الساعة 03:30 مساء، أما وحدة التبرع بالدم بنك الدم من الساعة 08:00 م وحتى الساعة 12:00 صباحا.