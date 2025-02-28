شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الاقتران بين الشمس والقمر انتهى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن الاقتران بين الشمس والقمر، انتهى حيث وُلد الهلال فلكيًا اليوم الجمعة عند الساعة 03:46 قبل الفجر.

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بعد لحظة الاقتران، بدأ القمر في الابتعاد عن الشمس، وظهر ضوء خافت بنسبة 0.2% على حافته عند الساعة 11 صباحًا، معلنًا ولادة الهلال وفق الحسابات الفلكية.”

‏وأضاف:” يبقى انتظار الرؤية الميدانية بعد غروب شمس اليوم ⁧‫الجمعة‬⁩، حيث سيمكث الهلال بعد الغروب نحو 33 دقيقة، مما يتيح فرصة لرصده سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، وعليه، سيتحدد دخول الشهر القمري بناءً على نتائج الترائي.”