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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الاقتران بين الشمس والقمر انتهى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن الاقتران بين الشمس والقمر، انتهى حيث وُلد الهلال فلكيًا اليوم الجمعة عند الساعة 03:46 قبل الفجر.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بعد لحظة الاقتران، بدأ القمر في الابتعاد عن الشمس، وظهر ضوء خافت بنسبة 0.2% على حافته عند الساعة 11 صباحًا، معلنًا ولادة الهلال وفق الحسابات الفلكية.”
وأضاف:” يبقى انتظار الرؤية الميدانية بعد غروب شمس اليوم الجمعة، حيث سيمكث الهلال بعد الغروب نحو 33 دقيقة، مما يتيح فرصة لرصده سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، وعليه، سيتحدد دخول الشهر القمري بناءً على نتائج الترائي.”