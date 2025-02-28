شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من يوليو.. إلزام المطاعم والمقاهي بالإفصاح ”الكافيين“ و”الملح“ والان نبدء بالتفاصيل

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حساب كمية الكافيين

وقاية من المشكلات الصحية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اعتماد ثلاث لوائح فنية جديدة، تأتي ضمن مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة.وتستهدف هذه اللوائح، المقرر دخولها حيز النفاذ في الأول من يوليو 2025، رفع متوسط عمر الإنسان المتوقع وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، من خلال التركيز على الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، ووسم الوجبات عالية المحتوى بالملح، ووسم النشاط البدني في قوائم وجبات المطاعم والمقاهي.وأوضحت الهيئة أن لائحة الإفصاح عن محتوى الكافيين، ستُلزم المطاعم والمقاهي التي تقدم مشروبات تحتوي على هذه المادة، بتوضيح كميته بدقة في قوائم الطعام، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.وسيتم تحديد النسبة بالمليغرام لكل 100 مل أو لكل كوب، مع إضافة عبارة توضيحية تُشير إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك اليومي للفرد البالغ هو 400 مليغرام.ولمساعدة المطاعم والمقاهي على الامتثال لهذه اللائحة، أتاحت الهيئة ”حاسبة الكافيين الإلكترونية“ عبر موقعها الرسمي، لتمكينهم من حساب كمية الكافيين بسهولة، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من معرفة كمية الكافيين في مشروباتهم.وفي سياق متصل، تتضمن اللوائح الجديدة إلزام المطاعم والمقاهي بوضع ”وسم الملاحة“ بجانب الأصناف التي تحتوي على كميات ملح تتجاوز 5 جرامات «2000 مليغرام من الصوديوم» في قوائم الطعام الورقية والإلكترونية، وكذلك منصات طلبات الطعام.ويهدف هذا الإجراء إلى توعية المستهلكين بالأطعمة عالية الملح، وبالتالي الحد من استهلاك الصوديوم المفرط والوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة به.أما فيما يخص لائحة وسم النشاط البدني، فستفرض على المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية، توضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك كل وجبة.وسيتم ذلك من خلال إضافة أيقونة توضيحية تُبين نوع النشاط الرياضي اللازم، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للحرق بالدقائق أو الساعات.وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه التشريعات الوقائية تأتي استكمالًا لاستراتيجية الغذاء الصحي التي أطلقتها في عام 2018.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الصحة العامة، وتوفير خيارات غذائية أفضل للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات غذائية صحية، من خلال التعاون الوثيق مع مقدمي الخدمة في قطاع المطاعم والمقاهي لضمان تطبيق هذه اللوائح بفاعلية.