شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أجواء غائمة وعوالق ترابية على مناطق عدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أن تشهد المملكة أجواء غائمة وعوالق ترابية على عدة مناطق.حسب بيان الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة وعسير.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.