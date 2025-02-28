اخبار السعوديه

"الأرصاد": أجواء غائمة وعوالق ترابية على مناطق عدة بالمملكة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • "الأرصاد": أجواء غائمة وعوالق ترابية على مناطق عدة بالمملكة 1/2
  • "الأرصاد": أجواء غائمة وعوالق ترابية على مناطق عدة بالمملكة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أجواء غائمة وعوالق ترابية على مناطق عدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أن تشهد المملكة أجواء غائمة وعوالق ترابية على عدة مناطق.

طقس المملكة

حسب بيان الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة وعسير.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا