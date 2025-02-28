شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا برمضان.. شوارع العاصمة المقدسة تتزين بالمجسمات والفوانيس والان نبدء بالتفاصيل

زينة وأجواء روحانية

الدمام - شريف احمد - زيّنت أمانة العاصمة المقدسة الطرق العامة والميادين بمناسبة ‏شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن أعمالها لإبراز الأجواء الروحانية الرمضانية.وشملت أعمال الأمانة تركيب الفوانيس والمجسمات التجميلية في الطرق والميادين والساحات ‏العامة، والعبارات الاحتفالية بشهر رمضان.‏ويستحضر أهالي العاصمة المقدسة عادات وتقاليد شهر رمضان من خلال تزيين المنازل باللوحات والعبارات الترحيبية بشهر رمضان والطقوس الرمضانية خاصة والتي يعيشها الأهالي في شهر رمضان.كما تواصل الفرق الرقابية أعمالها على الأنشطة التجارية خلال شهر ‏رمضان للمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة ‏على السلامة والصحة العامة للجميع.‏