شكرا لقرائتكم خبر عن "سفرتنا من أرضنا".. حملة لدعم الأغذية المنتجة محليًا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الاعتماد على المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية

الحد من الهدر الغذائي وحثت الوزارة من خلال محتوى توعوي مدعوم بالإحصائيات؛ الأسر، والأفراد، والمطاعم، والأسواق، والجمعيات الخيرية، إلى المساهمة في الحملة، عبر المساهمة في الحد من الفقد والهدر الغذائي، واختيار المنتجات المحلية، والتركيز عليها خلال الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية، والغذائية، والاقتصادية المترتبة على تناول المنتجات الغذائية المنتجة محليًا.

كما نفّذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة "البيئة" خلال الفترة الماضية، جولات رقابية وتوعوية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان وفرة المنتجات الغذائية وسلامة المعروضات قبيل دخول الشهر الفضيل، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح التي تضمن تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.



وشملت الجولات التفتيشية زيارة أسواق الخضار والفاكهة، وأسواق اللحوم والمواشي، والمسالخ ونقاط الذبح، حيث عملت الفرق الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة. الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية بعنوان "سفرتنا من أرضنا"، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل؛ دعمًا للمزارعين والمنتجين المحليين، والمساهمة في استدامة الأمن الغذائي.وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الاعتماد على المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وحثت الوزارة من خلال محتوى توعوي مدعوم بالإحصائيات؛ الأسر، والأفراد، والمطاعم، والأسواق، والجمعيات الخيرية، إلى المساهمة في الحملة، عبر المساهمة في الحد من الفقد والهدر الغذائي، واختيار المنتجات المحلية، والتركيز عليها خلال الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية، والغذائية، والاقتصادية المترتبة على تناول المنتجات الغذائية المنتجة محليًا.كما نفّذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة "البيئة" خلال الفترة الماضية، جولات رقابية وتوعوية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان وفرة المنتجات الغذائية وسلامة المعروضات قبيل دخول الشهر الفضيل، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح التي تضمن تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.وشملت الجولات التفتيشية زيارة أسواق الخضار والفاكهة، وأسواق اللحوم والمواشي، والمسالخ ونقاط الذبح، حيث عملت الفرق الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.