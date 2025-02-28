"سفرتنا من أرضنا".. حملة لدعم الأغذية المنتجة محليًا في رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن "سفرتنا من أرضنا".. حملة لدعم الأغذية المنتجة محليًا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية بعنوان "سفرتنا من أرضنا"، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 1446هـ، لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل؛ دعمًا للمزارعين والمنتجين المحليين، والمساهمة في استدامة الأمن الغذائي.
وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الاعتماد على المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما نفّذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة "البيئة" خلال الفترة الماضية، جولات رقابية وتوعوية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان وفرة المنتجات الغذائية وسلامة المعروضات قبيل دخول الشهر الفضيل، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح التي تضمن تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.
وشملت الجولات التفتيشية زيارة أسواق الخضار والفاكهة، وأسواق اللحوم والمواشي، والمسالخ ونقاط الذبح، حيث عملت الفرق الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الاعتماد على المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الحد من الهدر الغذائيوحثت الوزارة من خلال محتوى توعوي مدعوم بالإحصائيات؛ الأسر، والأفراد، والمطاعم، والأسواق، والجمعيات الخيرية، إلى المساهمة في الحملة، عبر المساهمة في الحد من الفقد والهدر الغذائي، واختيار المنتجات المحلية، والتركيز عليها خلال الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية، والغذائية، والاقتصادية المترتبة على تناول المنتجات الغذائية المنتجة محليًا.
كما نفّذت الفرق الميدانية التابعة لوزارة "البيئة" خلال الفترة الماضية، جولات رقابية وتوعوية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان وفرة المنتجات الغذائية وسلامة المعروضات قبيل دخول الشهر الفضيل، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح التي تضمن تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.
وشملت الجولات التفتيشية زيارة أسواق الخضار والفاكهة، وأسواق اللحوم والمواشي، والمسالخ ونقاط الذبح، حيث عملت الفرق الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والضوابط الصحية، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.