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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية 4 رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن مواعيد إعلان نتائج اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي)، حيث سيتم إرسال النتائج للمتقدمين يوم الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ الموافق 4 مارس 2025 عبر رسالة نصية إلى الرقم المسجل في ملفهم الشخصي، بينما ستتاح النتائج رسميًا عبر نظام التسجيل في الاختبارات ونظام الرخص المهنية يوم الأربعاء 5 مارس 2025.
وأكدت الهيئة أن المعلمين والمعلمات المتقدمين للاختبار يمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى حساباتهم في نظام التسجيل، مما يتيح لهم التعرف على أدائهم ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
ودعت الهيئة جميع المتقدمين إلى متابعة رسائلهم النصية الرسمية والتأكد من صحة بياناتهم المسجلة في النظام لضمان استلام النتائج في الوقت المحدد، كما حثّت على الاطلاع الإلكتروني على النتائج لمراجعة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرخصة المهنية.
وأكدت الهيئة أن المعلمين والمعلمات المتقدمين للاختبار يمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى حساباتهم في نظام التسجيل، مما يتيح لهم التعرف على أدائهم ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
اختبار الرخص المهنيةويعد اختبار الرخص المهنية أحد المتطلبات الأساسية لمزاولة مهنة التعليم في المملكة، إذ يسهم في قياس كفاءة المعلمين والمعلمات وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، ما يضمن تحسين جودة التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم.
ودعت الهيئة جميع المتقدمين إلى متابعة رسائلهم النصية الرسمية والتأكد من صحة بياناتهم المسجلة في النظام لضمان استلام النتائج في الوقت المحدد، كما حثّت على الاطلاع الإلكتروني على النتائج لمراجعة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرخصة المهنية.