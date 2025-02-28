شكرا لقرائتكم خبر عن 155 ألف طن تبريد لتلطيف أجواء المسجد الحرام وخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشغّل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إحدى أكبر منظومات التبريد في العالم داخل المسجد الحرام، بقدرة تبريدية تصل إلى 155 ألف طن تبريد، لتوفير بيئة مريحة للمصلين والمعتمرين، وضمان أفضل الظروف المناخية داخل الحرم، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يسر وسهولة.



منظومة تبريد بأعلى التقنيات

وتعتمد المنظومة على محطتين رئيسيتين هما محطة الشامية بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن تبريد، ومحطة أجياد بطاقة تصل إلى 35 ألف طن تبريد، ما يضمن تغطية مساحة تبريد واسعة تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، وتحقيق درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية داخل أروقة المسجد الحرام.



وتتميز منظومة التبريد بتقنيات متقدمة في تنقية الهواء، حيث ترفع الفلاتر المتطورة كفاءة تنقية الهواء إلى 95%، مما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة لزوار بيت الله الحرام.

كما تعمل المنظومة وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، من خلال صيانة دورية ومتابعة مستمرة لضمان استمرارية الأداء على مدار الساعة.

تعزيز خدمات ضيوف الرحمن

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال توفير أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المسجد الحرام، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين، وتوفير بيئة روحانية متكاملة تسهم في راحة الحجاج والمعتمرين.