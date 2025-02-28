شكرا لمتابعة خبر عن حكم صلاة من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ حكم صلاة من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة.

وأكد الشثري أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقرائتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم :”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”.

وأضاف أن اللحن في الفاتحة على نوعين النوع الأول لحن لا يغير المعنى ولا يبطل الصلاة، لافتا إلى أن النوع الثاني هو لحن يغير المعنى وبالتالي يبطل الصلاة ويلزم على الإنسان أن يعيد صلاته.

أقرأ أيضا