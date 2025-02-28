شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يستقبل معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري موفق دوخي.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها”.
وحضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين”.
وزار معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري، ومدير إدارة مكافحة المخدرات السوري في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض”.
واطلع الوفد السوري خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمع إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين”.