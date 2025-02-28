شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يستقبل معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري موفق دوخي.

‎وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها”.

‎وحضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين”.

‎وزار معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري، ومدير إدارة مكافحة المخدرات السوري في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض”.

‎واطلع الوفد السوري خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمع إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين”.