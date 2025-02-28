شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 15 ألف جامع في عسير لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جولات رقابية

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير عن استكمال استعداداته لاستقبال شهر رمضان، وتم تجهيز الجوامع والمساجد ومرافقها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين، لضمان أداء عباداتهم في أجواء من الطمأنينة والخشوع.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير أحمد بن عبدالله الخيري، أن الجهود شملت تكثيف جولات الصيانة الدورية لضمان خلو المساجد من أي أعطال أو ملاحظات، بالإضافة إلى تعزيز الجولات الرقابية لمراقبي المساجد للوقوف على احتياجاتها والعمل على تهيئتها بالشكل الأمثل.وأشار الخيري، إلى أن عدد الجولات الرقابية وجولات الصيانة التي نُفذت بلغت نحو 12,670 جولة، شملت 15,700 جامع ومسجد في المنطقة، كما تم إعداد 2892 برنامجًا توعويًا وعلميًا، تتضمن محاضرات، ودروسًا دينية، وكلمات وعظية.إضافة إلى ندوات توعوية، تركز على فضائل الشهر الكريم وأحكام الصيام والقيام؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية استثمار هذا الشهر المبارك في الطاعات والأعمال الصالحة.وأطلق الفرع برامج دعوية وإرشادية خاصة بتوعية المسافرين والمعتمرين خلال شهر رمضان، تشمل تقديم خدمات توعوية وإرشادية من خلال مراكز الدعوة.بالإضافة إلى توفير 275 فرصة تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، تتضمن تنظيم دخول المصلين، ومساعدة كبار السن، وتطييب وتبخير وتنظيف المساجد، ومساعدة الأطفال التائهين، وتوزيع وجبات إفطار الصائم.