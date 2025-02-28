شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين التوقعات الجوية.. الأرصاد يطلق خطته التشغيلية لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد خطته التشغيلية لعام 2025، تحت شعار "راصدين دربنا"، مستهدفًا تعزيز كفاءة الأداء في مجالات الطقس والمناخ والخدمات الأرصادية، من خلال تطوير البرامج والآليات الداعمة لتحقيق المستهدفات التشغيلية والتطويرية.

وشهدت ورشة عمل الإطلاق استعراضًا لأبرز إنجازات عام 2024، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات المقرر تنفيذها خلال العام الحالي، التي تركز على تحسين جودة التوقعات الجوية، وتوسيع نطاق خدمات الرصد، ودعم جهود الاستدامة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة. الأرصاد في المملكة وتسهم الخطة التشغيلية في تطوير منظومة الأرصاد في المملكة وفق أعلى المعايير، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين دقة التوقعات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الظواهر المناخية، وتوفير بيانات مناخية موثوقة تخدم مختلف القطاعات التنموية.

ويواصل المركز جهوده في دعم منظومة الأرصاد، عبر توظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الرصد الأرصادي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية محليًا ودوليًا، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المناخي.

