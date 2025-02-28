شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تبتكر نظارة طبية تكشف الأمراض الجلدية بدقة تصل إلى 85%.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت المواطنة رشا القحطاني، طالبة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في ابتكار نظارة طبية مدربة على اكتشاف الأمراض الجلدية وفازت بالهاكاثون المصاحب لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وقالت رشا خلال حديثها لقناة العربية: “هذه النظارات الذكية مدعمة بالفيديو والذكاء الاصطناعي لتساعد في اكتشاف الأمراض الظاهرة على الجلد مثل الحروق، ووصلنا إلى دقة تصل إلى 85% ونواصل العمل لرفع هذه النسبة والأمراض التي يتم تشخيصها”.

وتابعت المبتكرة: “هذه النظارة يمكن لأي شخص غير متدرب وبخبرة بسيطة ارتداؤها، وبمجرد ارتدائها يمكن أن تساعده في التشخيص وخطوات العلاج”.