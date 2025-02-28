شكرا لمتابعة خبر عن سائحة : الجو في الرياض أكثر برودة من القطب الشمالي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت إحدى السائحات معاناتها مع الطقس البارد في منطقة الرياض.

وقالت السائحة في الفيديو: ” أوه، الجو بارد للغاية في الرياض، ربما يكون أكثر برودة من القطب الشمالي ، درجة الحرارة تسع درجات.”

وتابعت: “ارتديت ملابس دافئة وحذاء لأن الجو بارد للغاية.”

وأضافت: ” أستمتع بالصيف، أحب الحرارة هنا في السعودية لأنني أستطيع الذهاب إلى حمام السباحة حالياً، ولكن الجو بارد جداً ، على أي حال، سوف أذهب للتدفئة مثل الجميع ” .