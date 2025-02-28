شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 سفيرًا وقنصلًا.. اختتام ملتقى جسور في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى جسور السنوي

فضل الخدمات للحجاج

توعية ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - اختتم ملتقى جسور السنوي الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة أعماله أمس الخميس بالمدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 40 سفيرًا وقنصلًا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمريكيتين، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية والأفريقية المستفيدة من منصة "نسك حج".وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب، بمشاركة عدد من مقدمي الحج المباشر من الشركات المعتمدة في منصة "نسك حج" لاستعراض منظومة الخدمات التابعة للحج المباشر، ومناقشة سبل تطوير رحلة الحج من خلال تبادل الأفكار والخبرات.ويهدف ملتقى جسور إلى تعزيز التعاون مع دول الحج المباشر، وتسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى التعريف بمنصة "نسك حج" ومزاياها التي تسهم في تسهيل إجراءات الحج وزيادة أعداد الحجاج من الدول المستفيدة.وأكد وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الملتقى، أن جميع الجهود التي تقوم بها منظومة خدمة ضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للعناية بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، حيث دأبت القيادة الحكيمة على جعل المبادرات والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والارتقاء بها ضمن أهم أولويات ومخرجات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن هذه الرعاية والعناية من القيادة الكريمة أثمرت عن تضاعف أعداد القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتصل إلى قرابة الـ 18.5 مليون زائر في عام 2024، لافتًا إلى أهمية منصة "نسك حج" في رفع مستوى التنافسية، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج عبر إجراءات ميسّرة وسلسة.ولفت وزير الحج إلى الأعمال الجارية في تطوير المواقع التاريخية لتعزيز تجربة الزوار، وفق مستهدفات "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" حيث يهدف إلى تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين وتحسين تجربتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، معربًا عن تطلعات الوزارة إلى التعاون مع الدول المختلفة لمكافحة الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تقديم خدمات الحج والعمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان تجربة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.بعدها، كرّم معاليه السفارات الأكثر تفاعلًا في توعية ضيوف الرحمن حول منصة الحج المباشر، مشيدًا بدورهم في تعزيز التوعية والتنسيق لضمان رحلة حج أكثر سهولة ويسرًا.ونظمت وزارة الحج والعمرة جولة تعريفية على عدد من المواقع التاريخية والإثرائية التي تزخر بها المدينة المنورة، التي تشكل جزءًا من تجربة ضيوف الرحمن خلال أدائهم للمناسك عند زيارتهم للمملكة.