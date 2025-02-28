السعودية | اختتام ملتقى التحسين الأول بأمانة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم ملتقى التحسين الأول “لنصنع الغد” فعالياته اليوم, على مسرح الإدارة العامة للتعليم، وذلك بعد 3 أيام من البرامج والفعاليات وورش العمل التي نظمتها أمانة الطائف، بمشاركة مديري الجهات الحكومية والقيادات الفاعلة والنخب المهتمة بالتحسين وتطوير الإجراءات والعمليات.

وركز الملتقى على دور المراجعة الداخلية في تحسين وتطوير العمليات، وبحث أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الأفكار والخبرات، حيث قُدم في اليوم الأول من الملتقى برنامج عن “التحسين في القيادة والإدارة”، وبرنامج عن “التحديات والفرص في التحسين”، وفي اليوم الثاني من الملتقى نُظمت ورشة عمل بعنوان “المراجعة الداخلية وتأكيدات التحسين”، وورشة أخرى بعنوان “البنية الرقمية ودورها في تحسين العمليات”، وبرنامج التحسين المستمر “كايزن”، وفي اليوم الأخير من الملتقى نُظم نشاط عن “المشاركة المجتمعية الفعّالة”.

وركزت جميع فعاليات الملتقى على تحسين كفاءة التشغيل لكافة القطاعات، والمساعدة في اتخاذ القرارات، ودور المراجعة الداخلية في دعم قدرة القطاع على التعامل مع المخاطر وتحسين إدارتها، بالإضافة إلى تقييم فعالية العمليات والأداء، وإيجاد بيئة حوكمة رشيدة، والتمكين لانتهاج أفضل الممارسات في مختلف الأعمال، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر من خلال نشر الوعي بأهمية التحسين في العمل الحكومي والخدمي، وتحفيز الموظفين على البحث عن حلول مبتكرة وفعّالة لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومشاركة أفضل الممارسات بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات المختلفة.

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