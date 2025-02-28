شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8.000 مقابلة بـ120 جهة في برنامج طويق للتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

برنامج طويق للتوظيف

احتياجات سوق العمل

الدمام - شريف احمد - أقامت أكاديمية طويق النسخة السادسة من برنامجها الدوري المتخصّص في توظيف خريجيها، برعاية من البنك المركزي السعودي "ساما"، خلال يومي 25-26 فبراير 2025م في مدينة الرياض.وشهد البرنامج أكثر من 8,000 مقابلة وظيفية لأكثر من 700 خرّيج وخرّيجة من معسكرات الأكاديمية في أكثر من 2,000 فرصة وظيفية بمختلف مجالات التقنيات المتقدمة، وذلك بالشراكة مع أكثر من 120 جهة من مختلف القطاعات.وأُقيم البرنامج بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف توظيف خرّيجي معسكرات "طويق" في مجالات تقنية متنوّعة، تشمل: الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والشبكات والأنظمة، وهندسة الميكاترونكس، وغيرها من التخصصات التقنية الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتسهم "طويق" من خلال برنامجها الخاص بالتوظيف، إلى تمكين خرّيجي معسكراتها، التي تُقام وفق منهجية تعلُّم تطبيقية، وبشهادات احترافية من كبرى الجهات العالمية، وبمشاريع مبتكرة تدعم فئات المجتمع.وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، عبدالعزيز الحمادي أن نسبة توظيف خرّيجي معسكرات الأكاديمية تجاوزت أكثر من 80% خلال 6 أشهر فقط من تخرّج الطلاب.ويأتي ذلك ضمن التزام وحرص الأكاديمية في دعم سوق العمل بقدرات وطنية تمتلك المهارة والخبرة اللازمة لخدمة الوطن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وفقًا لرؤية المملكة 2030".يُذكر أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية المبنيّة على احتياجات سوق العمل، للإسهام في سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات السوق، وذلك من خلال إقامة برنامج دوري بالشراكة مع عدة جهات من مختلف القطاعات، مخصّص لتوظيف خرّيجي معسكرات الأكاديمية في العديد من المجالات التقنية.