شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سحب ممطرة على أجزاء من 4 مناطق وضباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة وعسير.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.