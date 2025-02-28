شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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ضباب على المنطقة الشرقية

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أتربة مثارة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر.مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.المدينة المنورة: المهد.عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.يتوقعفي تقريره عنفي المنطقة الشرقية، من ضباب على العديد خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.ويبدأ الضباب الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.يتوقع المركز الوطني للأرصاد أمطارًا أعلى من المعدل خلال فصل الربيع، الذي يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.- ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 12 – 14 درجة مئوية على معظم المناطق.- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.- أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.