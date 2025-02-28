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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: المهد.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
ويبدأ الضباب الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.
- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن الأتربةالرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: المهد.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
ضباب على المنطقة الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المنطقة الشرقية، من ضباب على العديد خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.
ويبدأ الضباب الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
طقس شهر رمضانيتوقع المركز الوطني للأرصاد أمطارًا أعلى من المعدل خلال فصل الربيع، الذي يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.
درجات الحرارة.- ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 12 – 14 درجة مئوية على معظم المناطق.
- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
هطول الأمطار- أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.
- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.