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طقس الجمعة.. أتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن الأتربة

الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: المهد.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.

ضباب على المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المنطقة الشرقية، من ضباب على العديد خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.
ويبدأ الضباب الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

طقس شهر رمضان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أمطارًا أعلى من المعدل خلال فصل الربيع، الذي يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

درجات الحرارة.

- ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 12 – 14 درجة مئوية على معظم المناطق.
- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.

هطول الأمطار

- أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.
- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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