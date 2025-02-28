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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية شراكة مع نادي القادسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت إدارة نادي القادسية اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، في مقر النادي بمدينة الخبر؛ بهدف تعزيز الإعلام الرياضي والإعلام بشكل عام في المملكة.
وتهدف الشراكة إلى دعم الكوادر الشابة المتخصصة في الإعلام وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وإقامة أنشطة ومبادرات إعلامية للصحفيين، ورفع كفاءتهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى إقامة ورش إعلامية متخصصة يتفق عليها الطرفان لخدمة الإعلاميين.
وعدّ رئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري، الشراكة خطوة مهمة نحو دعم وتطوير الإعلام الرياضي، وتشجيع الكوادر الشابة المتخصصة في هذا المجال على الإبداع والابتكار، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والرياضين في المملكة .
وتهدف الشراكة إلى دعم الكوادر الشابة المتخصصة في الإعلام وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وإقامة أنشطة ومبادرات إعلامية للصحفيين، ورفع كفاءتهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى إقامة ورش إعلامية متخصصة يتفق عليها الطرفان لخدمة الإعلاميين.
تطوير مهنة الصحافةوأشار رئيس نادي القادسية بدر الرزيزاء، إلى الدور الذي يؤديه الإعلام في نقل الرسائل المهمة للمجتمع، وتطوير القدرات المهنية للعاملين في مجال الصحافة الرياضية في المملكة، منوهًا بأهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين في تطوير مهنة الصحافة ، وتعزيز الهوية الإعلامية الوطنية من خلال دعم الإعلاميين.
وعدّ رئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري، الشراكة خطوة مهمة نحو دعم وتطوير الإعلام الرياضي، وتشجيع الكوادر الشابة المتخصصة في هذا المجال على الإبداع والابتكار، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والرياضين في المملكة .