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هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية شراكة مع نادي القادسية

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واس - الخبر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقّعت إدارة نادي القادسية اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، في مقر النادي بمدينة الخبر؛ بهدف تعزيز الإعلام الرياضي والإعلام بشكل عام في المملكة.
وتهدف الشراكة إلى دعم الكوادر الشابة المتخصصة في الإعلام وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وإقامة أنشطة ومبادرات إعلامية للصحفيين، ورفع كفاءتهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى إقامة ورش إعلامية متخصصة يتفق عليها الطرفان لخدمة الإعلاميين.
توقيع اتفاقية شراكة بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين -واس

تطوير مهنة الصحافة

وأشار رئيس نادي القادسية بدر الرزيزاء، إلى الدور الذي يؤديه الإعلام في نقل الرسائل المهمة للمجتمع، وتطوير القدرات المهنية للعاملين في مجال الصحافة في المملكة، منوهًا بأهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين في تطوير مهنة الصحافة ، وتعزيز الهوية الإعلامية الوطنية من خلال دعم الإعلاميين.
توقيع اتفاقية شراكة بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين -واس

وعدّ رئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري، الشراكة خطوة مهمة نحو دعم وتطوير الإعلام الرياضي، وتشجيع الكوادر الشابة المتخصصة في هذا المجال على الإبداع والابتكار، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والرياضين في المملكة .
توقيع اتفاقية شراكة بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين -واس

تحسين مهارات الصحفيين

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في رفع مستوى الأداء الإعلامي الرياضي، من خلال إقامة أنشطة وورش عمل مشتركة تهدف إلى تحسين مهارات الصحفيين والإعلاميين، مما يعزز من جودة التغطية الإعلامية ويسهم في الارتقاء بالمستوى المهني.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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