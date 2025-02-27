السعودية | وزارة الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات (٦٥) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت وزارة الداخلية برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات وقدرات (65) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب في المرحلة الثانوية؛ بهدف مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.

ويستمر البرنامج لمدة (60) يومًا بمشاركة جهات عدة، ككلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، ووزارة التعليم ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، وجامعة الأميرة نورة، ومدارس منارات الرياض، ويشرف على تنفيذه (16) مدربًا ومدربة من جهات تعليمية متخصصة، لتقديم محتوى يعزز جاهزية الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية والمهنية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لدعم أبناء شهداء الواجب، من خلال تمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز وعيهم الذاتي، وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية التي تسهم في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق أعلى المعايير.

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