السعودية | وزارة الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات (٦٥) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات (٦٥) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت وزارة الداخلية برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات وقدرات (65) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب في المرحلة الثانوية؛ بهدف مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
ويستمر البرنامج لمدة (60) يومًا بمشاركة جهات عدة، ككلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، ووزارة التعليم ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، وجامعة الأميرة نورة، ومدارس منارات الرياض، ويشرف على تنفيذه (16) مدربًا ومدربة من جهات تعليمية متخصصة، لتقديم محتوى يعزز جاهزية الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية والمهنية.
ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لدعم أبناء شهداء الواجب، من خلال تمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز وعيهم الذاتي، وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية التي تسهم في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق أعلى المعايير.
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