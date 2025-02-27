السعودية | مجلس القطاع البلدي يبحث الاستراتيجيات وتصنيف المدن وجودة الخدمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت وزارة البلديات والإسكان اجتماع مجلس القطاع البلدي التاسع لعام 2025 في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وأصحاب المعالي والسعادة أمناء الخليج 365 والمحافظات>

وجرى خلال الاجتماع، مراجعة مخرجات الاجتماعات السابقة، وتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمدن استعدادًا لموسم رمضان المبارك 1446هـ، كما استعرض الاجتماع التوجهات الإستراتيجية للقطاعين البلدي والسكني.

وأكد معالي وزير البلديات والإسكان أهمية هذه اللقاءات للارتقاء بالخدمات البلدية والإسكانية للمواطنين والمقيمين والزائرين، منوهًا بما يحظى به القطاع من دعم وتمكين، مشيدًا بالجهود المبذولة على مستوى الأمانات واهتمامها للتحسين المستمر لخدماتها عبر مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية.

يُذكر أن اجتماع مجلس القطاع البلدي يقام بشكل أسبوعي للوقوف على أفضل الحلول التشريعية والتنظيمية للارتقاء بخدمات القطاع، بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، وبما يلبي احتياجات المستفيدين والعملاء وتطلعات سكان المدن.

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