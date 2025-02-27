شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع رمضان.. حالة الطقس في المملكة خلال بوادر فضل الربيع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.
- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.
وتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء.
أما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
درجات الحرارة.- ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 12 – 14 درجة مئوية على معظم المناطق.
- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
هطول الأمطار- أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.
- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.
أمطار خفيفةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.
وتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء.
أما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
تقلبات جوية
يتوقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان، ابتداءً من الاثنين، على معظم مناطق المملكة.
وتشهد الحالة الجوية أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.