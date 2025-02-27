شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع رمضان.. حالة الطقس في المملكة خلال بوادر فضل الربيع والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة.

هطول الأمطار

أمطار خفيفة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

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تقلبات جوية يتوقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان، ابتداءً من الاثنين، على معظم مناطق المملكة. وتشهد الحالة الجوية أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

الدمام - شريف احمد - وأوضح المركز أن مناطق المدينة المنورة وحائل والشرقية، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.- ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار 12 – 14 درجة مئوية على معظم المناطق.- أعلى ارتفاع متوقع في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.- أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.- حول المعدل أو أقل على باقي مناطق المملكة.نبهفي تقريره عنمساء اليوم الخميس، منعلى أجزاء من المنطقة الشرقية والرياضوتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساءأما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف