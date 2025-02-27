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الداخلية تطلق "مسار المستقبل" لتطوير مهارات 65 من أبناء شهداء الواجب

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الداخلية تطلق "مسار المستقبل" لتطوير مهارات 65 من أبناء شهداء الواجب 1/2
  • الداخلية تطلق "مسار المستقبل" لتطوير مهارات 65 من أبناء شهداء الواجب 2/2

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية برنامج "مسار المستقبل" لتطوير مهارات وقدرات 65 طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب في المرحلة الثانوية، بهدف مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
ويستمر البرنامج لمدة 60 يومًا بمشاركة جهات عدة، منها كلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، ووزارة التعليم ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، وجامعة الأميرة نورة، ومدارس منارات الرياض.
ويشرف على تنفيذه 16 مدربًا ومدربة من جهات تعليمية متخصصة، لتقديم محتوى يعزز جاهزية الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية والمهنية.

دعم أبناء شهداء الواجب

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لدعم أبناء شهداء الواجب، من خلال تمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز وعيهم الذاتي.
وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية التي تسهم في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق أعلى المعايير.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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