الداخلية تطلق "مسار المستقبل" لتطوير مهارات 65 من أبناء شهداء الواجب

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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق "مسار المستقبل" لتطوير مهارات 65 من أبناء شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية برنامج "مسار المستقبل" لتطوير مهارات وقدرات 65 طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب في المرحلة الثانوية، بهدف مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
ويستمر البرنامج لمدة 60 يومًا بمشاركة جهات عدة، منها كلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، ووزارة التعليم ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، وجامعة الأميرة نورة، ومدارس منارات الرياض.
ويشرف على تنفيذه 16 مدربًا ومدربة من جهات تعليمية متخصصة، لتقديم محتوى يعزز جاهزية الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية والمهنية.
وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية التي تسهم في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق أعلى المعايير.
ويستمر البرنامج لمدة 60 يومًا بمشاركة جهات عدة، منها كلية الملك فهد الأمنية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، ووزارة التعليم ممثلة بمجلس شؤون الجامعات، وجامعة الأميرة نورة، ومدارس منارات الرياض.
ويشرف على تنفيذه 16 مدربًا ومدربة من جهات تعليمية متخصصة، لتقديم محتوى يعزز جاهزية الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية والمهنية.
دعم أبناء شهداء الواجبويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لدعم أبناء شهداء الواجب، من خلال تمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز وعيهم الذاتي.
وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية التي تسهم في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق أعلى المعايير.