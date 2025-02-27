شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض يعلن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن النقل العام لمدينة الرياض، المواعيد الجديدة لعمل مترو الرياض وحافلات الرياض في شهر رمضان، حرصًا على تسهيل التنقلات خلال الشهر المبارك.
مترو الرياض
- من الأحد إلى الخميس: من 8:00 صباحًا إلى 2:00 بعد منتصف الليل
- الجمعة: من 12:00 مسـاء إلى 3:00 بعد منتصـف الليل
- السبت: من 10:00 صباحًـا إلى 2:00 بعد منتصـف الليل
حافلات الرياض
- يوميا من 6:30 صباحًا إلى 3:00 بعد منتصف الليل
رؤية هلال رمضان
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الجمعةـ حسب تقويم أم القرى.