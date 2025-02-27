شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض يعلن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

مترو الرياض

من الأحد إلى الخميس: من 8:00 صباحًا إلى 2:00 بعد منتصف الليل الجمعة: من 12:00 مسـاء إلى 3:00 بعد منتصـف الليل السبت: من 10:00 صباحًـا إلى 2:00 بعد منتصـف الليل

حافلات الرياض

يوميا من 6:30 صباحًا إلى 3:00 بعد منتصف الليل

رؤية هلال رمضان

الدمام - شريف احمد - أعلن النقل العام لمدينة الرياض، المواعيد الجديدة لعمل مترو الرياض وحافلات الرياض في شهر رمضان، حرصًا على تسهيل التنقلات خلال الشهر المبارك.

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الجمعةـ حسب تقويم أم القرى.