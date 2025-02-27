شكرا لمتابعة خبر عن تخريج 283 مجندة من دورة الفرد الأساسي الـ 6 بالسجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت المديرية العامة للسجون بتخريج (283) مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الـ (6)، بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بمدينة الرياض.

وشهد الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية التي تعكس جاهزيتهن للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.

وعبر اللواء ماجد الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، موضحًا جاهزية الخريجات لخدمة الدين ثم المليك والوطن.